Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Ali Sürmeli’den sevenlerini sevindirecek haber geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Yoğun bir tedavi gören usta oyuncu uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Tv100'ün haberine göre; yeni yılda ekrana döneceğini dile getiren 61 yaşındaki oyuncunun haftaya yayınlanacak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yeni bölümünde izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.