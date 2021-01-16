Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen ve AKUT Vakfı’nın yeni projesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen ve AKUT Vakfı’nın yeni projesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Esen, sosyal medya sayfasından bir video paylaşarak AKUT Vakfı ortaklığında depreme farkındalık oluşturmak için bir projede yer aldığını takipçilerine duyurdu. Ancak Esen, yıkılan evlerin enkazı üzerinde adeta bir podyumdaymışçasına verdiği pozlar üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Instagram’dan paylaştığı çekimlerden bir videoya sosyal medya kullanıcılarından “İnsanların vefat ettiği enkazların üstünde poz vermek nedir?”, “Tek kelimeyle vicdansızsınız. İnsanların acıları üzerinden prim kasmak hangi ahlaka sığar?” yorumları geldi. Bunun üzerine paylaşımını hemen kaldıran Esen, sessizliğini korumayı sürdürüyor.