Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Çiftçilik belgesi de aldığına dikkat çeken 68 yaşındaki Sabah “Müzik sektörü en büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey’in önerisiyle bu işe adım attım” dedi.



"TAVUKLARI SİGORTALADIK"

Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladıklarını söyleyen usta sanatçı “Yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” şeklinde konuştu.