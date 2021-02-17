"İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"
Çiftçilik belgesi de aldığına dikkat çeken 68 yaşındaki Sabah “Müzik sektörü en büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey’in önerisiyle bu işe adım attım” dedi.
"TAVUKLARI SİGORTALADIK"
Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladıklarını söyleyen usta sanatçı “Yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” şeklinde konuştu.
Coşkun Sabah çiftçiliğe yöneldi
17.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müzisyen Coşkun Sabah, yeni işini katıldığı Magazin Noteri programında duyurdu. Yumurta çiftliği kurduğunu açıklayan Sabah “Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” ifadesinde bulundu.
"İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Coşkun Sabah,çiftçilik,
768425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768425.aspx
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