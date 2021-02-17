Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Show TV’nin sevilen dizisi Ramo'ya, sürpriz bir konuk daha geliyor. TV100’ün haberine göre son olarak Arıza'da rol alan Burak Demir fenomen diziyle tekrar sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadroya 4 bölüm konuk olarak gelmesi için anlaşılan başarılı oyuncu dizide Cemil karakterini canlandıracak.