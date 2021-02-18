Hürriyet’te yer alan habere göre başarılı oyuncu kendi karavanını küçük bulduğu için beğenmedi. İddialara göre ekipten aracının değişmesini isteyen 38 yaşındaki oyuncuya, set ekibinden pandemi kaynaklı karavan şirketlerindeki yoğunluk sebebiyle olumsuz yanıt geldi.
Bunun üzerine Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan’ın beraber kullandığı büyük karavana adeta el koydu. Sete geldiklerinde Çakır’ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti. Ancak yapım ekibi Çakır’ı, araçtan çıkaramadı.
Deniz Çakır’dan sette karavan krizi
18.02.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, İffet, Yaprak Dökümü gibi başarılı projelerle adını duyuran Deniz Çakır’ın yeni projesinin setinde kriz çıkardığı iddia edildi.
Hürriyet’te yer alan habere göre başarılı oyuncu kendi karavanını küçük bulduğu için beğenmedi. İddialara göre ekipten aracının değişmesini isteyen 38 yaşındaki oyuncuya, set ekibinden pandemi kaynaklı karavan şirketlerindeki yoğunluk sebebiyle olumsuz yanıt geldi.
Etiketler : Deniz Çakır,set,karavan krizi,
768623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768623.aspx
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