Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’te yer alan habere göre başarılı oyuncu kendi karavanını küçük bulduğu için beğenmedi. İddialara göre ekipten aracının değişmesini isteyen 38 yaşındaki oyuncuya, set ekibinden pandemi kaynaklı karavan şirketlerindeki yoğunluk sebebiyle olumsuz yanıt geldi.

Bunun üzerine Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan’ın beraber kullandığı büyük karavana adeta el koydu. Sete geldiklerinde Çakır’ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti. Ancak yapım ekibi Çakır’ı, araçtan çıkaramadı.