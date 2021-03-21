Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan’a 2019’da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini öne süren Deniz, oğulları Kuzey'in velayetini istemişti. Feyza Aktan da geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikâyetçi olmuştu.

GÖRÜŞME İKİ BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Günaydın’ın haberine göre darp iddiası devam ederken Özcan Deniz de velayet davası açtı. Velayet davası çerçevesinde Aktan dün sabah saatlerinde pedagog ile görüşme yaptı. Görüşme yapan bir diğer isim Özcan Deniz oldu. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Deniz, pedagog ile yaklaşık 2.5 saat görüşme yaptı. Kendisine ağabeyi Ercan Deniz eşlik etti. Görüşme sonunda açıklamada bulunmayan ünlü oyuncu adliyeden ayrıldı.