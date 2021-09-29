Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in olay transferlerinden biri olan ve geldiği günden beri gündemden düşmeyen Mario Balotelli, bu defa dans şovuyla olay oldu. Adana Demirsporlu yıldız, takımın Sportif Direktörü olan Gökhan Göktürk'ün düğününe katılıp çiftetelli oynadı.

BALOTELLİ'DEN ÇİFTETELLİ ŞOVU

Mavi-lacivertli ekibin sportif direktörü Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Başkan Vekili Metin Korkmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde çiftetelli oynadı.

Balotelli, olay hareketin perde arkasını anlattı: Takım arkadaşı izletmiş Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, attığı gol sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin perde arkasını anlattı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Yalçın'ın kendisi hakkında "Beyni yok" ifadesi kullandığı videoyu bir futbolcu arkadaşının maçtan önce soyunma odasında kendisine izlettiğini söyledi.

Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye bir salvo daha: İyi ki onu almamışım Dünyaca ünlü yıldızın Beşiktaş'a gelmesine iki defa engel olan tecrübeli çalıştırıcı, "10 sene önceki lafıma kin duyacak kadar problemli birini transfer etsek, kim bilir nelerle karşılaşacaktık" dedi.

Balotelli’den Sergen Yalçın’a gönderme! Sosyal medya paylaşımı olay oldu Dün akşam oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında, Adana Demirspor 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği yakalamıştı. Maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşım yaptı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.