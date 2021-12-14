Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergün ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Otomobilleriyle TIR’a çarpan ikilinin aracı hurdaya dönerken, Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtuldu. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ünlü şarkıcıdan duygulandıran bir paylaşım geldi.

GÜLÇİN ERGÜL’DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Yaşanan trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım geldi. Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJI

Geçirdiği trafik kazasında yaralı şekilde kurtulan Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberin ardından Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın dostları yasa boğulurken, ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

Ünlülerden gelen destek mesajları;

DEMET AKALIN

"Çok üzüldüm, çok zor Gülçin için. Başı sağ olsun…”

DUYGU ÇETİNKAYA

"Ne denir ki buna bilmiyorum. Allah mekanını cennet etsin gencecik, içim acıyor gerçekten. Gülçin' den bir hayırlı haber gelsin diye dua ediyorum.Çok talihsiz çok"

HATİCE

"Ah... Rabbim sabır versin çok üzüldüm, Gülçin’e de çok geçmiş olsun."

GÖKHAN KESER

"İnanılmaz üzüldüm gerçekten! Her şey bir anlık işte… Çok büyük geçmiş olsun Gülçin Ergül...Canım benim. Başın sağ olsun, Allah sabır versin."

FATMA TURGUT

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Sabırların en büyüğünü diliyorum. Sabırlar diliyorum"

KLİBİNDE ÇEKTİĞİ KAZA SAHNESİ GERÇEK OLDU

Yıllar önce Hepsi grubundan ayrılan ve yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül, bir ay önce yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'u dinleyicilerin beğenisi sundu. Ergül, şarkısının klibinde ise kullandığı araç ile kaza yapıyordu. Ünlü ismin 1 ay önce canlandırdığı sahnenin gerçek olması ve şarkıdaki "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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