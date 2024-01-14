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    Ağza alınmayacak sözler söylemişti… Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemin en popüler isimlerinden olan Şahan Gökbakar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi olan ünlü isim, tek bir şartla uzlaşmaya gittiğini duyurdu. O şartı duyanlar ise şok oldu.

    Ağza alınmayacak sözler söylemişti… Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti!
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medya paylaşımları ile son dönemin ilgi odaklarından olan Şahan Gökbakar, kedisine hakaret eden bir kişiyi bu sefer affetmedi. Yargıya taşınan davanın sonucu sosyal medyadan paylaşan Gökbakar, öyle şeyler dedi ki herkes bu notu konuşuyor. 

    TEK ŞARTLA AFFETTİ…

    Şahan Gökbakar'dan yeniden özür dileyen kullanıcı ''Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret içerikli tweet atmam sebebiyle devam eden yargılama sürecinde uzlaşma talebim; Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olmam kaydıyla kabul edilmiştir. Başta Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret ettiğim için bir kez daha kendisinden, ailesinden, yakınlarından ve sevenlerinden özür diler devamla Darüşşafaka cemiyetinde eğitim gören Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

    Ağza alınmayacak sözler söylemişti… Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti!

    ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

    Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980; İzmir, Türk komedyen ve oyuncu, Recep İvedik tüm serilerinin yapımcısı, senaristi, oyuncusu. Şahan Gökbakar , okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek
    başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Kariyeri

    Mezuniyeti'nden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında "Zıbın" isminde bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi tv8'de yayınlandı. Zıbın programında çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştirmişlerdir. Ayrıca TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanmış "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi.

    Ağza alınmayacak sözler söylemişti… Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti!

    Zoka'dan sonra yine tv8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti.2007 yılında NTV'de yayınlanan Kime Diyorum Ben adlı reality show programını hazırlamıştır. 22.02.2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuştur. Ayrıca Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkom yayınlanmıştır. Eylül 2016'da Halkbank reklam filmi çekmiştir.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Magazin > Ağza alınmayacak sözler söylemişti… Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden kullanıcıyı tek bir şartla affetti!
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