Arka Sokaklar’ın Komiser Murat’ı Uğur Pektaş, ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna katıldı. Deneme çekimlerinde beğenilen oyuncu, senaryoda yapılan revizyonla "Abdurrahman" rolünü üstlenecek.

ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Orhan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’daki Komiser Murat rolüyle tanınan Uğur Pektaş, yeni projede yer alacak isimler arasında.

Arka Sokaklar’ın yıldız ismi Uğur Pektaş Kuruluş Orhan’da! Senaryo onun için değişti

PERFORMANSI BEĞENİLDİ ROLÜ KAPTI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Pektaş’ın dizi için ilk başta başka bir karakter üzerinden düşünüldüğü, ancak deneme çekimlerindeki performansının çok beğenilmesi üzerine senaryoda küçük bir revizyon yapıldığı ve oyuncunun sonunda “Abdurrahman” rolüyle projeye dahil edildiği öğrenildi.

Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’da Orhan Bey’in sağ kolu Abdurrahman olarak karşımıza çıkacak.

Oyuncu Survivor'a da katılmıştı

Pektaş, Arka Sokaklar sonrası oyunculuğa ara vermiş, yaklaşık iki yıl önce de tarihi dizi “Mahsusa” ile sete geri dönmüştü.

ÇAGLA ÇAGLAR

