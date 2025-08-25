Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > "Artistlerin çoğunun namazla işi yok" diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok konuşulacak cevap!

"Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, mezarlık ziyareti sırasında karşılaştığı bir hayranının sözlerine verdiği cevapla gündem oldu. "Artistlerin çoğunun namazla niyazla işi olmuyor" diyen hayrana ünlü oyuncu, "Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, mezarlık ziyareti sırasında bir hayranıyla karşılaştı. A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen oyuncu, sohbet ettiği hayranıyla o anları videoya aldı.

"Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap! - 1. Resim

Videoda, kendisini sesinden tanımayan kişiye esprili bir şekilde “Ersun ağabey öncelikle hayırlı cumalar. Benim adım Kenan. Sen beni sesimden hemen tanırsın sandım, biraz bocaladın” diyen İmirzalıoğlu, hayranının sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

"Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap! - 2. Resim

"NEDEN ÖYLE DİYORSUN"

“Artistlerin çoğunun namazla niyazla işi olmuyor” diyen kişiye cevap veren oyuncu, “Çok ayıp. Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. Be mübarek neden öyle diyorsun” ifadelerini kullandı.

"Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap! - 3. Resim

Sohbet sırasında hayranının saçlarına da takılan İmirzalıoğlu, “Saçların da ağırmış ama yakışmış” sözleriyle samimi tavrını sürdürdü.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

