"Artistlerin çoğunun namazla işi yok” diyen hayrana Kenan İmirzalıoğlu’ndan çok konuşulacak cevap!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, mezarlık ziyareti sırasında bir hayranıyla karşılaştı. A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen oyuncu, sohbet ettiği hayranıyla o anları videoya aldı.

Videoda, kendisini sesinden tanımayan kişiye esprili bir şekilde “Ersun ağabey öncelikle hayırlı cumalar. Benim adım Kenan. Sen beni sesimden hemen tanırsın sandım, biraz bocaladın” diyen İmirzalıoğlu, hayranının sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

"NEDEN ÖYLE DİYORSUN"

“Artistlerin çoğunun namazla niyazla işi olmuyor” diyen kişiye cevap veren oyuncu, “Çok ayıp. Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. Be mübarek neden öyle diyorsun” ifadelerini kullandı.

Sohbet sırasında hayranının saçlarına da takılan İmirzalıoğlu, “Saçların da ağırmış ama yakışmış” sözleriyle samimi tavrını sürdürdü.