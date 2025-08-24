Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı
"Uzak Şehir dizisindeki 'Kaya' rolüyle tanınan oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya’yı kalp krizi sonucu kaybetti. Özkaya'nın ağabeyi Furkan Özkaya'dan duygusal bir paylaşım geldi.
“Uzak Şehir” dizisinde ‘Kaya’ karakteriyle tanınan oyuncu Atakan Özkaya, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya’yı son yolculuğuna uğurladı. Zorlu gününde meslektaşları da oyuncuyu yalnız bırakmadı.
Mustafa Özkaya için İstanbul Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenaze, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.
BABASIYLA ÇEKTİĞİ POZUNU PAYLAŞTI
Ailenin acısını paylaşan Atakan Özkaya’nın ağabeyi Furkan Özkaya, babası ve kardeşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.
Duygusal paylaşım sonrası takipçileri başsağlığı mesajları yağdırdı.
