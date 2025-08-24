Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Atakan Özkaya'nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı

Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı

Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya&#039;dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Uzak Şehir dizisindeki 'Kaya' rolüyle tanınan oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya’yı kalp krizi sonucu kaybetti. Özkaya'nın ağabeyi Furkan Özkaya'dan duygusal bir paylaşım geldi.

“Uzak Şehir” dizisinde ‘Kaya’ karakteriyle tanınan oyuncu Atakan Özkaya, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya’yı son yolculuğuna uğurladı. Zorlu gününde meslektaşları da oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı - 1. Resim

Mustafa Özkaya için İstanbul Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenaze, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.

Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı - 2. Resim

BABASIYLA ÇEKTİĞİ POZUNU PAYLAŞTI

Ailenin acısını paylaşan Atakan Özkaya’nın ağabeyi Furkan Özkaya, babası ve kardeşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı - 3. Resim

 Duygusal paylaşım sonrası takipçileri başsağlığı mesajları yağdırdı.

