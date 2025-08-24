Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı

Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de Kaya karakterini oynayan Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti. Mustafa Özkaya’nın ölümü sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Mustafa Özkaya neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya'nın 60 yaşındaki babası Mustafa Özkaya öldü.

Atakan Özkaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini takipçileriyle paylaşmıştı. Arama motorlarında "Mustafa Özkaya neden öldü?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 

Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğun uğurladı - 1. Resim

MUSTAFA ÖZKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Özkaya kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Atakan Özkaya, 22 Ağustos Cuma günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğun uğurladı - 2. Resim

MUSTAFA ÖZKAYA'NIN CENAZESİ NEREDE?

Mustafa Özkaya'nın cenazesi Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Atakan Özkaya gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Aile, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Özkaya, Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa defnedildi.

Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğun uğurladı - 3. Resim

MUSTAFA ÖZKAYA'NIN CENAZESİNE KİMLER KATILDI?

Mustafa Özkaya'nın cenazesine Atakan Özkaya’nın rol arkadaşları ve yakın çevresi katıldı. Oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Dilin Döğer, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burak Şafak ve Doğukan Güngör’ün yanı sıra aile yakınları ve sevenleri de törendeydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
sonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama - Haberlersonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulamaMersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - HaberlerMersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - HaberlerHalit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldiFulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerFulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor!Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı! - HaberlerTrabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı!Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - HaberlerBarış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...