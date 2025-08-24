Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı

Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya'nın 60 yaşındaki babası Mustafa Özkaya öldü.

Atakan Özkaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini takipçileriyle paylaşmıştı. Arama motorlarında "Mustafa Özkaya neden öldü?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MUSTAFA ÖZKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Özkaya kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Atakan Özkaya, 22 Ağustos Cuma günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...” ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA ÖZKAYA'NIN CENAZESİ NEREDE?

Mustafa Özkaya'nın cenazesi Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Atakan Özkaya gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Aile, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Özkaya, Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa defnedildi.

MUSTAFA ÖZKAYA'NIN CENAZESİNE KİMLER KATILDI?

Mustafa Özkaya'nın cenazesine Atakan Özkaya’nın rol arkadaşları ve yakın çevresi katıldı. Oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Dilin Döğer, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burak Şafak ve Doğukan Güngör’ün yanı sıra aile yakınları ve sevenleri de törendeydi.