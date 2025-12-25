Ünlü televizyoncu Beyazıt Öztürk, sunumunu üstleneceği yeni yarışma programı “Beyaz’la Joker” ile Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Program, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacak. Yarışmanın tanıtımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, programın büyük ödülü de açıklandı.

Beyaz’la Joker adlı yarışma eğlence, samimiyet ve heyecanı bir araya getirerek izleyiciye hem bilgi yarışması hem de kahkaha dolu anlar sunmayı hedefliyor.

Beyaz’la Joker’in yayın tarihi belli oldu! Ünlü isim büyük ödülü de açıkladı

BÜYÜK ÖDÜL 3 MİLYON LİRA

Tanıtım videosunda sosyal medyada sıkça sorulan “Beyaz’la Joker nedir?” sorusuna cevap veren Beyazıt Öztürk, esprili bir üslupla, “Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?” sözleriyle izleyiciyi programa davet etti. Öztürk, programın tanıtımında yarışmanın büyük ödülünün 3 milyon lira olduğunu duyurdu.

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelecek olan “Beyaz’la Joker”, yarışma formatı ve büyük ödülüyle hem yarışma severleri hem de eğlence arayan izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Programın her bölümü, Beyazıt Öztürk’ün mizahi sunumuyla, bilgi dolu sorular ve sürpriz gelişmeler eşliğinde izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak.

İLK BÖLÜMÜYLE 4 OCAK’TA EKRANDA

İzleyiciler, 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında “Beyaz’la Joker”in ilk bölümünü izleyerek, büyük ödül için yarışan yarışmacılarla birlikte heyecana ortak olabilecek.

