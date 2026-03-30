Çetin Tekindor’un son hali gündem oldu! Çirkin dizisindeki rolü için kilo almış
Çetin Tekindor, Çirkin dizisinin ilk bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncunun son hali kısa sürede dikkat çekerken, aldığı kilolar sosyal medyada gündem oldu. Tekindor’un son hali şaşırtırken ünlü ismin rolü gereği kilo aldığı ortaya çıktı.
Türk televizyon ve sinemasının usta isimlerinden biri olarak gösterilen Çetin Tekindor, uzun yıllardır yer aldığı projelerdeki performansıyla öne çıkıyor. Başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edinmeyi sürdürüyor.
POPÜLER DİZİLERDE ROL ALDI
Son dönemde Yalı Çapkını dizisinde “Halis Ağa” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tekindor, aynı zamanda Kral Kaybederse yapımında “Cemal” rolüyle de ekranlarda yer almıştı. Usta oyuncunun yeni bir projeyle daha izleyiciyle buluşacağı daha önce duyurulmuştu.
YENİ PROJESİYLE EKRANDA
Çirkin, 29 Mart Pazar günü ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizide, zor bir çocukluk geçiren ve ailesini kaybeden Meryem Tunalı’nın hayat öyküsü ele alınıyor. Meryem’in gizemli kayboluşuyla başlayan olaylar zinciri, küçük bir mahalleden geniş çaplı bir değişimi ve etkileyici bir aşk hikayesini konu alıyor. Yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak yer alıyor.
ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Dizinin ilk bölümünde en çok konuşulan detaylardan biri Çetin Tekindor’un fiziksel değişimi oldu. Oyuncunun aldığı kilolar izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Tekindor’un kilo alımının rol gereği olduğu ortaya çıktı.