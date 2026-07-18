'Çukur' dizisindeki Metin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cem Uslu, uzun yıllardır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile Düzce'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah ve düğününe aileleri ile yakın dostları katıldı. Mutlu günlerinden kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Çukur" dizisinde üstlendiği Metin karakteriyle tanınan oyuncu Cem Uslu, özel hayatında da mutluluğa "evet" dedi. Uzun süredir birliktelik yaşadığı Gubse Ceren Geçalp ile evlenen Uslu, Düzce'de gerçekleştirilen düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

Çukur'un Metin'i Cem Uslu evlendi! ‘Şenlikli düğün’ diyerek paylaştı

DÜĞÜNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Aile üyeleri, yakın arkadaşları ve dostlarının katıldığı düğünde renkli anlar yaşandı. Gece boyunca müzik ve eğlencenin eksik olmadığı organizasyonda davetliler çifte, mutluluk dileklerini iletti. Nikahın ardından 43 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Çukur'un Metin'i Cem Uslu evlendi! ‘Şenlikli düğün’ diyerek paylaştı

"DÜZCE'DE PEK ŞENLİKLİ BİR DÜĞÜN YAPTIK"

Cem Uslu, paylaşımında düğün gününü şu sözlerle anlattı:

"Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti."

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