Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’na hediye ettiği “Bozkurt” tablosunun fotoğrafları paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz ay telefonla aradığı Kaygılaroğlu’na, Yeraltı dizisinde üstlendiği “Bozkurt Hanoğlu” karakteri nedeniyle memnuniyetini ilettiği öğrenilmişti. Bahçeli’nin, dizinin gençlere yönelik mesajlarını ve örnek senaryosunu takdir ettiği belirtilmişti.

Bahçeli’nin ayrıca, kabul edilmesi halinde oyuncuya “bozkurt” temalı bir tablo hediye etmek istediğini ifade ettiği, söz konusu hediyenin daha sonra Kaygılaroğlu’na ulaştırıldığı bildirildi. Tablonun teslim edildiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hediyenin, MHP’li Volkan Yılmaz tarafından teslim edildiği öğrenildi.

“ÇOK GÜZEL BİR BOZKURT OLMUŞSUN”

Öte yandan Kaygılaroğlu, daha önce katıldığı programda Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, Bahçeli’nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini şu sözlerle dile getirmişti:

“Devlet Bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu.”

İŞTE O TABLO…

