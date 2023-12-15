Dilan Polat aldığı haberle kahrolacak! Savcılık kararını verdi, satışa çıkarılacak

15 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan ardından MASAK tarafından soruşturmaya alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İkilinin son durumları merak konusu olurken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Polat çiftinin lüks araçlarına el konulmuş ve Yediemin Otoparkı’na çekilmişti. Savcılık ise yeni bir karar aldı. Tüm mal varlıkları satılıyor!

DİLAN POLAT ALDIĞI HABERLE KAHROLACAK!

Gazeteci Emrullah Erdinç’in iddiasıan göre; Polat çiftinin avukatları TMSF’ye ve Vergi Dairesi’ne dilekçe verdi. Polat çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığı satılığa çıkarılacak ve elde edilen kazanç hazineye devredilecek.

TÜM MAL VARLIKLARI SATIŞA ÇIKARILACAK

Soruşturma kapsamında çıkabilecek vergi cezaları ya da yargı sonunda çıkacak cezalar için Polat çiftinin tüm mal varlıkları satışa çıkarılacak. Dilan ve Engin çiftinin avukatlarının yargılama sonunu beklemeden iki kuruma dilekçe yazmasının nedenini ise borçların şimdiden tahsil edilmesi ve yargılama sonunda çıkacak para cezalarına ön bir tedbir alınması olarak değerlendirdi.

DİLAN POLAT'IN ÇOCUKLARI KİMLE KALIYOR?

Dilan Polat'ın çocuklarının kimle ve nerede kaldığı oldukça merak edilirken Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ailenin tutuklanmasının ardından birçok kişinin merak ettiği ise Polat ailesinin çocukları oldu.

Milan'ı yanına alan Şule "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman bursaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın." dedi. Dilan Polat'ın çocukları Nida ve Milan'la ilgilendiği anları yayınlayan Şule "Nildam sizinleyim" dedi.