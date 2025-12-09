Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Engin Çağlar hakkında sosyal medyada dolaşan “miras” iddialarına ilişkin, usta oyuncunun çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet sessizliğini bozdu. Övet kardeşler, babalarıyla ilgili yayılan söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, geçirdiği kaza sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmiş, sanat dünyası ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşamıştı. “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi sinema klasikleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, 1 Kasım günü Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu can vermişti.

ENGİN ÇAĞLAR’A ÇARPAN SÜRÜCÜ CEZAEVİNDE

Kazanın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki sürücü Berkay O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sanatçının vefatının ardından sosyal medyada yayılan haberler ve iddialar, takipçilerini ve Yeşilçam tutkunlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Özellikle “gizli vasiyet”, “milyarlarca liralık miras” gibi başlıklarla birçok paylaşım yapıldı. Bu gelişmeler üzerine Engin Çağlar’ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet sessizliğini bozarak sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yaptı.

Engin Çağlar’ın 'gizli serveti' iddialarına resmi cevap! Çocuklarından açıklama gecikmedi

“HABERLER MANİPÜLATİF, GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Eser Övet ve Çağlan Övet, paylaşımlarında babalarının mirasıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Övet kardeşler, Engin Çağlar’ın vefatının ardından ortaya atılan spekülasyonların aileyi ve sevenlerini derinden etkilediğini vurguladı.

KARİYERİYLE ÖRNEK BİR İSİM…

Engin Çağlar’ın vefatı, Yeşilçam dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Sinema sektöründen birçok isim ve sanatsever, usta oyuncuyu sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla andı. Özel hayatında ve kariyerinde örnek bir sanatçı olarak bilinen Çağlar, sinema tarihine bıraktığı etkileyici mirasıyla hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

SANATLA DOLU BİR HAYAT

Engin Çağlar, 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan sanatçı, Almanya'da da iç mimarlık eğitimi aldı.

Ses dergisinin artist yarışmasına katılan ve yarışmada ikinci olan Çağlar, ardından sinemaya adım attı. İlk olarak Fatma Girik'le birlikte "Öksüz" adlı filmde rol aldı.

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar"ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

