Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım’ın evlerine ait detayların paylaşıldığı YouTube videosu gündem olurken, beraberinde yoğun eleştirileri de getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar geniş yankı uyandırırdı. Eleştirilerin odağındaki isimlerden Caner Yıldırım, eşini eleştirenlere karşı sessizliğini bozdu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gamze Erçel, ailesi ve kardeşi Hande Erçel ile verdiği pozlarla da yakından takip ediliyor. Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile kurdukları aile yaşantısıyla zaman zaman sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Gamze Erçel’in ev turu videosu eleştirildi! Eşi Caner Yıldırım sessiz kalmadı

EV TURU VİDEOSU ELEŞTİRİLDİ, YORUMLARA KAPATILDI

Son olarak çift, bir dergi çekimi için evlerinin kapılarını izleyicilere açtı. Modern çizgilerle dekore edilen ev parkesinden duvar kaplamalarına, aydınlatmasından giyinme odasına kadar birçok detayın yer aldığı “ev turu” videosu aracılığıyla YouTube’da yayınlandı.

Ancak görüntülerin ardından evin dekorasyonu ve tercih edilen detaylar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özellikle Gamze Erçel’e ve videodaki tavrına yönelik eleştirilerin artması üzerine videonun yorumlara kapatıldığı görüldü.

“KULP TAKMA İŞİNİ GÖREV EDİNMİŞLER”

Gelen yorumlar üzerine sessizliğini bozan Caner Yıldırım, yaptığı açıklamada “linç” vurgusu yaparak sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Videonun abartılı biçimde hedef alındığını belirten Yıldırım açıklamasının tamamında şunları söyledi:

“Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu, bir daha izledim; “Neymiş arkadaş?” dedim. Bu kadar eşimin konuşmasını gömecek mevzu… İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş. Çok soran oluyordu; parkesinden, duvar kaplamasına, aydınlatmasından mutfak tezgahına… E dedik madem dergi evimizi çekmek istiyor, bir yıldır da hiç dergi çıkartmıyorlarmış, buyursunlar. Biz dergi çekimi beklerken iş ağırlıklı olarak YouTube çekimi oldu. Ağa, ben YouTube çeksem kendim çekerim. Eşim zaten öyle şeyleri ballandıra ballandıra anlatmayı seven biri değil. Ben de bir başkasının prodüksiyonuna tahammül edemem. Kamerayı tutuşundan mikrofonun takılışına o an dert etmişim. Benim aklım gün ışığında dergi fotoğrafları nasıl olacak, kapağı nasıl çekeceğiz; daha biz şu an ne yapıyoruz derdindeyim. Benim gerginliğim eşime yansımış, ortaya ahan da bu çıkmış. He, videoyu izledim; öyle aşırı kötü olmamış. Daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar. Siz kendi aranızda bize büyük büyük laflar etmeye devam edin; ben gideyim kendime YouTube kanalı açayım, oradan da yürüyeyim :) Dergi sayfası bile 700K izlendiyse hey yavrum… Linç kampanyamız başlamıştır, tükenmeden yerinizi alın ve çullanın. Fırsat bu fırsat... Bu arada bu kapağı 10 dakikada çektik. Çocuğum okuldan geldi, giydirdik ettik; ışık mışık gitmiş halde, kendi ışığımızla olmayacak şeyden oldurduk.”

