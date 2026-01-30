Meteoroloji ve AKOM'un son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da şubat ayının ilk günleriyle birlikte hava sıcaklıkları düşecek, yağışlar ise yer yer kara dönüşecek. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı beklenirken, 3 Şubat Salı günü soğuk hava etkisini gösterecek. Öte yandan yurt genelinde ise çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, kar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, İstanbul’da şubat ayının ilk günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması ve yağışların yer yer kara dönüşmesi bekleniyor. Özellikle kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kar yağışı ihtimali gündemdeyken, yetkililer vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul’da hafta boyunca aralıklı yağışlar etkili olurken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen soğuk hava dalgalarının zaman zaman kendini hissettireceği öngörülüyor.

AKOM İSTANBUL'DA KAR İÇİN TARİH VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 3 Şubat Salı karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 2-6, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor. Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar kapıda! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

YURT GENELİNDE ÇOK BULUTLU VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN BÖLGELER

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da kar kapıda! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

İstanbul'da kar kapıda! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Trakya’da ise zamanla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde ise 40-70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

İstanbul'da kar kapıda! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Bugün bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, 13 derece

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13 derece

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli, 18 derece

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli, Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, 15 derece

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu kesimlerinde kuvvetli, 17 derece

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu kesimlerinde kuvvetli, Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Trabzon: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, 21 derece

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, 2 derece

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4 derece

Haberle İlgili Daha Fazlası