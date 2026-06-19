Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Naz Canbaz ile mutlu bir birliktelik sürdüren Özen, ilişkisini bir adım ileri taşıyarak evlilik kararı aldı.

Özel hayatını uzun yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, Naz Canbaz ile olan ilişkisini ilk kez 2025 yılının ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. O dönem takipçilerinden yoğun ilgi gören çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Romantik bir organizasyonla Naz Canbaz'a evlenme teklif eden Gökhan Özen, aldığı "Evet" cevabıyla büyük mutluluk yaşadı. Ünlü şarkıcı, teklifin ardından Canbaz’ın parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

"RESMEN NİŞANLANDI"

Özen, paylaşımında "Resmen nişanlandı" ifadelerini kullanırken, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Çiftin nişan haberi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gökhan Özen yeniden evleniyor! Haberi sosyal medyadan duyurdu

"BİR YÜZÜKTEN FAZLASI"

Ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise duygularını, "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." sözleriyle dile getirdi. Romantik paylaşım sosyal medyada gündem olurken, çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu oldu.

İKİ KIZ ÇOCUĞU BULUNUYOR

Öte yandan Gökhan Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine girmiş, çift 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu bulunan şarkıcı, boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

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