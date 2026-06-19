İş adamı Ali Ağaoğlu'nun yıllardır birlikte olduğu, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile evlendiği ortaya çıktı. Çift, sürpriz nikah haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer’in magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberi kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 72 yaşındaki Ali Ağaoğlu'nun, kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi Bige Yıldırımer ile yurt dışında gerçekleştirdikleri tatilde dünyaevine girdiği öğrenildi.

5 ÇOCUĞU VAR

Ali Ağaoğlu, daha önce 2013 yılında dünyaya gelen oğlu Ali Ege'nin doğumuyla beşinci kez baba olmuştu. Ağaoğlu'nun ilk evliliğinden Alican ve Sena adında iki çocuğu bulunurken, Mertcan isimli bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor.

72 yaşındaki Ali Ağaoğlu’ndan sürpriz karar! Sessiz sedasız evlendi

EVLENDİKLERİNİ DUYURDULAR

Ağaoğlu ve Yıldırımer, evlilik haberini sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Yıldırımer, birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini duyurdu.

Paylaşımında, uzun yıllardır gözlerden uzak büyüttükleri ilişkilerini yurt dışındaki son tatillerinde evlilikle taçlandırdıklarını belirten Yıldırımer, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk. Son yurt dışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”

HAMİLE İDDİASI

Bige Yıldırımer'in sosyal medya hesabındaki soyadını "Ağaoğlu" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin evlilik haberi magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Yıldırımer'in hamile olduğu yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

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