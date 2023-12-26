Gözleri dört gün kapalı kalmıştı… Çağla Şıkel gördüğü gibi hüngür hüngür ağladı

26 Aralık 2023 16:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:11

Son dönemde adı sıkça anılan Çapla Şıkel, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte soğuk korkusunu yenebilmek için ile buz dolu fıçıya girmişti. Şıkel, bunla da kalmayıp 4 günlük karanlık inzivaya çekildi.

HÜNÜR HÜNGÜR AĞLADI

Dört günlük orucunun ardından bantı açan Çağla Şıkel, hüngür hüngür ağladı. O anda ünlü ismi ise yoga eğitmeni Çetin Çetintaş teselli etti.

“KELİMELERE DÖKEMİYORUM”

Deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim, yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Soruyorsunuz bana 'Ne yaşadın?' diye , inanın anlatamıyorum hala... Kaç defa yazdım yazdım sildim. Anlatılmaz bir deneyim. Daha önce içimde yaşamadığım bir duygu oldugu için kelimelere dökmekte halihazırda zorlanıyorum. Belki sadece şöyle söyleyebilirim. Bu inzivada her şey vardı. Ve aslında hiçbir şey yoktu. Kapkaranlıktı. Günler yoktu, zaman yoktu, güneş hiç doğmadı bir damla ışık veya dışarıda görülecek hiçbir şey yoktu.

“İLK KEZ DUVAR YAKIN ARKADAŞIM OLDU”

"Bakmamız gereken yer içimiz ,tek ihtiyacımız olan şey ise cesaretmizdi. Ve merak! Müthiş bir bilinmezlik her şey yeniden başlayan o heyecanlı kız" diyen Şıkel, "Bir ben vardır bende, benden içeri biliyordum. Ona temas etmek istedim. Meraklı bir çocuk gibi müthiş bir neşeyle heyecanla attım ilk adımlarımı. Belki de ilk kez bastığım yeri bu kadar biliyordum, ilk kez dokunduğum duvar en yakın arkadaşım en güvendiğim yer olmuştu. O kadar yavaş hareket ediyorduk ki o andan başka bir ana gitmek veya başka bir şey düşünebilmek imkansızdı. Her şeyden önce bu eşsiz bir pratikti. Bildiklerimden, bize yüklenen anlamlardan, sırtımızda taşımayı sevdiğimiz hatırlarımızdan, insanlardan, bugünkü Çağla’dan ve tüm kimliklerimizden arınıp orada özümüze temas etme hali. Evet gerçekten belki böyle söyleyebilirim. Görmek istediğim tek bir şey vardı, bunların hiçbiri olmadığında ki ben o kızı çok merak ediyordum ve en çaresiz en savunmasız en zor anımda çıktı karşıma... Ah mahvoldum. Ağlayışım ise o kızı bulmuş ve onu bir daha bırakmayacak olmanın verdiği mutluluk belki de" ifadelerini kullandı.