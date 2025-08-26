Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"

Hakan Ural, hem oyunculuğu hem de ekranlardaki yorumlarıyla uzun yıllardır gündemde kalıyor. Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Ural, ilk evliliğini şarkıcı Sibel Can ile yapmış, bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Daha sonra hayatını Ezgi Can Ural ile birleştiren ünlü oyuncunun bu evliliğinden Gisela adını verdiği bir kızı oldu.

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan karelerle dikkat çeken Gisela, “babasının kopyası” benzetmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

"BANA ÇOK BENZİYOR OLMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Hakan Ural, kızının büyüdükçe kendisine olan benzerliğinin artmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Ünlü isim kızıyla beraber çekilmiş karesini “Çok uzun yıllar sonra uçak fobisini aşıp ailece tatil mümkün oldu. Bu fotoğrafta anı olması dışında Gisela’nın bana çok benziyor olması ayrıca beni mutlu etti” notuyla paylaştı.