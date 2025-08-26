Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Ural'ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: &quot;Babasının kopyası&quot;
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, yıllardır süren uçak korkusunu yenip ailesiyle tatile çıktı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, 12 yaşındaki kızı Gisela ile olan benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Hakan Ural, hem oyunculuğu hem de ekranlardaki yorumlarıyla uzun yıllardır gündemde kalıyor. Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Ural, ilk evliliğini şarkıcı Sibel Can ile yapmış, bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası" - 1. Resim

Daha sonra hayatını Ezgi Can Ural ile birleştiren ünlü oyuncunun bu evliliğinden Gisela adını verdiği bir kızı oldu.

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası" - 2. Resim

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan karelerle dikkat çeken Gisela, “babasının kopyası” benzetmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası" - 3. Resim

"BANA ÇOK BENZİYOR OLMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Hakan Ural, kızının büyüdükçe kendisine olan benzerliğinin artmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Ünlü isim kızıyla beraber çekilmiş karesini “Çok uzun yıllar sonra uçak fobisini aşıp ailece tatil mümkün oldu. Bu fotoğrafta anı olması dışında Gisela’nın bana çok benziyor olması ayrıca beni mutlu etti” notuyla paylaştı.

Hakan Ural’ın kızı Gisela, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası" - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

