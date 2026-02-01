Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur, sessizliğini bozdu. Sosyal medya içeriği için 25 gündür yurt dışında olduğunu belirten Batur “Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım” dedi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında ünlü isimler Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirilen isimlerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur sessizliğini bozdu

YAKALAMA KARARI

Bu isimler dışında Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

25 GÜNDÜR YURT DIŞINDA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz aylarda 16 milyon aboneye sahip Youtube kanalı kapatmasıyla gündeme gelen Batur, sosyal medya içeriği için yurt dışında olduğunu açıkladı.

“İŞ BİRLİĞİ GÖSTERMEYE HAZIRIM”

Batur, paylaşımında uyuşturucu soruşturmasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede cevap vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

