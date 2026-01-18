Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, TGRT Haber’de yayınlanan Yasemin’in Penceresi programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eski eşi Canan Hoşgör ile yaşadıklarını anlatan Alkan, ihanet itirafıyla dikkat çekerken, adı uyuşturucu soruşturmasına karışan diğer eski eşi Selen Görgüzel hakkında da konuştu.

YILLAR SONRA ESKİ EŞİ CANAN HOŞGÖR'LE İLGİLİ KONUŞTU

İlk evliliğini 22 yaşındayken, Canan Hoşgör ile yaptığını anlatan Hamdi Alkan, bu evliliğin erken yaşta gerçekleştiğini söyledi. Hoşgör ile iki kez evlenip iki kez ayrıldıklarını hatırlatan Alkan, geçmişte yaşanan ihanet iddialarını da ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Bir ilişki yaşadığını ve bunu bir süre sonra dürüstçe itiraf ettiğini söyleyen Alkan, “Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi, arkadaşız” dedi. Canan Hoşgör’ün yeni evliliğine de saygı duyduğunu belirten Alkan, “Mutluysa ne mutlu bize. Mutluluk çok zor bulunan bir şey” ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan'a 'Seren Görgüzel' sorusu...

"SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI, TAHAMMÜLSÜZLÜKLER YAŞANDI"

Hamdi Alkan, 2014 yılında evlendiği ve yaklaşık 7 yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdığı Selen Görgüzel hakkında da konuştu. Bu evlilikte ihanet olmadığını vurgulayan Alkan, “Sürdürülebilir olmadı. Sesler yükselmeye başladı, tahammülsüzlükler yaşandı. Karşılıklı konuşmama kararı aldık. O da kendi yolunda, yolu açık olsun” diye konuştu.

Programda, Selen Görgüzel’in adının karıştığı uyuşturucu soruşturması da gündeme geldi. Hamdi Alkan, bu süreçte Görgüzel’i aradığını belirterek, “Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var. Adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda sıkıntıları aşmış durumda” dedi.

NE OLMUŞTU?

Selen Görgüzel, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma dosyasında toplam 6 şüpheli yer alırken, 3 kişi tutuklanmış, Görgüzel hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Görgüzel savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini savunmuştu.

