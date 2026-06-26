Usta oyuncu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

Yeşilçam'ın usta oyuncuau Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Hastanede tedavi görüyordu

KADİR İNANIR'IN HASTALIĞI NE?

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu kötüleşti. İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Görgen, "İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kanserin oluşturduğu solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs 2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır bugün (26 Haziran 2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05’te hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Hastanede tedavi görüyordu

3 GÜN ÖNCE ABLASI VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Soner Arıca’nın annesi, Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Altun Arıca (95) vefat etti.

Altun Arıca

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İnanır, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da tamamladı ve oyunculuk yeteneğini eğitimi sırasında çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Hastanede tedavi görüyordu

1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışmas'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra ‘Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi. İnanır-Şoray ikilisi, Yeşilçam'ın en sevilen aşk filmlerinden olan "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın yanı sıra "Bodrum Hakimi", "Dila Hanım" ve "Devlerin Aşkı" gibi yapımlarla hafızalarda yer edindi.

Sanat hayatına 1973'te Altın Koza Film Festivali'nde "Utanç" filmiyle, 1986'da ise Altın Portakal Film Festivali'nde "Yılanların Öcü" ile aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri dâhil çok sayıda başarı sığdırdı.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Hastanede tedavi görüyordu

Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."



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