Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, Afyonkarahisar’daki konserinde yaşanan skandal nedeniyle mekan sahibinin eşine hakaret ettiğini belirterek tepki gösterdi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işletmeyi sert dille eleştirip bir daha aynı mekanda sahne almayacağını duyurdu. Olay, seyircilerin iade edilmeyen ücretleri nedeniyle şikayetler üzerine büyüdü.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda açılan ve ruhsat tartışmaları ile gündeme gelen Hayal Kahvesi adlı işletme şimdi de konserde yaşanan skandallarla gündeme geldi.

MEKAN SAHİBİ EŞİNE KÜFÜR ETMİŞ

İşletmenin sahibi Hüseyin B.'nin çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür ettiği, Türkmen'in de bunun üzerine yaşananları görgü tanıklarıyla birlikte tutanak altına aldığı belirtildi.

“BURADA BİR DAHA SAHNE ALMAM”

Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim" dedi.

SEYİRCİLER PARA İADESİ İSTEDİ

Türkmen, açıklamasına Hayal Kahvesi adlı işletmeyi de ekledi. Öte yandan, konsere katılan seyirciler kendilerinden alınan ancak daha sonra iade edilmeyen paralarını istedikleri için sıkıntı çıktığını ve Türkmen'in eşine küfür edilmesine tepki gösterdiklerini dile getirdiler.

