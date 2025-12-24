Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin kardeşi Maria Sol Messi, ciddi bir trafik kazası geçirdi. 3 Ocak’ta Inter Miami teknik ekibinden Julian Tuli Arellano ile yapmayı planladığı düğün, tedavisi nedeniyle ertelendi. Maria Sol’un yanıkları ve omurga kırıkları bulunuyor, uzun bir rehabilitasyon süreci gerekiyor.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Lionel Messi’nin kardeşi Maria Sol Messi ciddi bir trafik kazası geçirdi. Gazeteci ve sunucu Ángel de Brito’nun aktardığına göre, Messi’nin annesi Celia Cuccittini, 32 yaşındaki kızının “tehlikeyi atlattığını” ancak uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

3 OCAK’TA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada Maria Sol’un kullandığı aracın kontrolünü kaybettiği ve bir duvara çarptığı bildirildi. De Brito, America TV’de yayınlanan LAM programında şunları söyledi:

“Messi’nin kardeşi iyi durumda, tehlikeyi atlattı. Ancak ailesiyle görüştüm çünkü Maria Sol’un 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario şehrinde evleneceği planlanmıştı ve bu düğünü ertelemek zorunda kalacak.”

YANIK VE OMURGA KIRIKLARI VAR

“Kazada yanıklar ve omurga kırıkları oluştu. Yanıkların tedavisi oldukça zor, ayrıca omurga kırıkları da var. Annesi Celia ile görüştüm, bana her şeyin doğru olduğunu söyledi ve Maria Sol’un iyi olduğunu belirtti. İki omurga kırığı, topuk ve bilek kırığı var. Düğün ertelenecek. Celia bana kızının bayıldığını ve bir duvara çarptığını anlattı.”

Maria Sol, Inter Miami U-19 takımının teknik ekibinden Julian Tuli Arellano ile Rosario’da evlenmeyi planlıyordu. Messi ailesinin tamamı, Lionel Messi ve eşi de dahil olmak üzere düğüne katılacaktı.

