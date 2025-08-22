Nazlı Sabancı, kızının oyun odasını paylaştı! Bir bakan bir daha baktı, içinde yok yok...

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, 2 yaşındaki kızları Arzu Alara'nın oyun odasını Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Pespembe detaylarla adeta bir masal evini andıran odada her şey düşünülmüş.

Bursalı Nazlı Kayı, 2021 yılında Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesine gelin gitti. O günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen Nazlı Sabancı’nın son paylaşımı da çok konuşuldu.

TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz günlerde ise 2 yaşına basan Arzu Alara için bir doğum günü organizasyonu düzenleyen çift, özel anlardan kareleri de sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdi ise minik kızlarının yeni oyun odası, hayranlarından büyük ilgi gördü.