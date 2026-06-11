Geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin hastane ziyaretiyle yeniden gündeme geldi. Tatlıses ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı, ünlü şarkıcının son görüntüsü de ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan’da taburcu edilen isim hakkında daha sonra yeniden hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Söz konusu iddiaların ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Tatlıses, herhangi bir acil sağlık sorunu yaşamadığını belirterek fizik tedavi programına devam ettiğini duyurmuştu. Tatlıses’in ameliyat sonrası yaşadığı hareketsizlik nedeniyle oluşan kas kaybını gidermek amacıyla doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda tedavi gördüğü öğrenilmişti.

KAS KAYBI NEDENİYLE FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Hakkındaki haberlerin ardından açıklama yapan İbrahim Tatlıses, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Açıklamasında, ameliyat sonrası bir süre hareket etmekte zorlandığını, buna bağlı olarak kaslarında güç kaybı meydana geldiğini belirterek fizik tedavi sürecine kendi isteğiyle başladığını söylemişti.

Tatlıses ayrıca, bazı mecralarda yer alan iddiaların aksine acil bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmadığını özellikle vurgulamıştı.

NUREDDİN NEBATİ’DEN ZİYARET

Fizik tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses’i AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hastanede ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete ilişkin kare sosyal medya hesabından paylaşılırken, ziyaret kısa sürede dikkat çekti.

Nureddin Nebati’den Tatlıses’e hastanede ziyaret! Son hali ortaya çıktı

Çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Tatlıses, Nureddin Nebati’ye teşekkür ederek, “Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nureddin Nebati’ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SON HALİ…

İbrahim Tatlıses’in fizik tedavi sürecindeki son hali de ilk kez görüldü. Sanatçının sağlık durumunu merak eden hayranları, fotoğrafa çok sayıda geçmiş olsun mesajı yazdı.

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