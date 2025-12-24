“Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Ozan Akbaba, özel hayatında zor bir süreçten geçiyor. Akbaba’nın eşi Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Eşinin sağlık durumu nedeniyle tüm programını iptal eden ünlü oyuncunun, ameliyat süreci boyunca hastaneden ayrılmadığı ve Buket Akbaba’nın yanında olduğu belirtildi.

Oyuncu Ozan Akbaba’nın eşi Buket Akbaba’nın geçirdiği kalp ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. “Uzak Şehir” dizisinde Cihan Albora karakterini oynayan Ozan Akbaba, ailesi adına oldukça zorlu bir süreç yaşadı. Eşinin sağlık durumu nedeniyle dizi çekimlerinden izin alan Akbaba, ameliyat sürecinde hastanede eşinin yanında yer aldı.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Akbaba’nın operasyonu öğle saatlerinde tamamlandı. Kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sağlık sorununun giderildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi.

YOĞUN BAKIMDAN NORMAL ODAYA ALINACAK

Operasyonun ardından Buket Akbaba’nın yoğun bakım ünitesine alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün normal servise çıkarılmasının planlandığı öğrenildi. Ozan Akbaba’nın ameliyat süreci boyunca eşini bir an olsun yalnız bırakmadığı, aile yakınlarının da hastanede destek verdiği ifade edildi.

YENİ BÖLÜM BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan Ozan Akbaba’nın rol aldığı “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ünlü oyuncunun, eşi taburcu edilene kadar hastanede kalacağı ve ailesiyle ilgileneceği bildirildi.

