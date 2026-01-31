“Blok3” sahne adıyla tanınan rap şarkıcısı Hakan Aydın, İstanbul’da gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde, 24 yaşındaki Aydın’ın ehliyetsiz araç kullandığı ve alkol testinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Rapçi Hakan Aydın, İstanbul’da yapılan trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulama sırasında Trafik Polisleri tarafından çevrilen Aydın’ın kullandığı araç, yasal işlemler kapsamında trafikten men edildi. Rapçi Hakan Aydın, işlemlerinin yapılması için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Rapçi Blok3’e adli işlem! Apar topar emniyete götürüldü

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Edinilen bilgilere göre Hakan Aydın’a, “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan 23 bin 437 lira, “alkollü araç kullanmak” suçundan ise 11 bin 629 lira olmak üzere toplamda yüksek miktarda idari para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Hakan Aydın hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçlamasıyla adli sürecin de başlatılacağı öğrenildi.

