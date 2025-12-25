Kanserle mücadele eden usta sanatçı Semiramis Pekkan, hastalığının ortaya çıkış sürecine ve nedenlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Süperstar Ajda Pekkan’ın kardeşi olan Pekkan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından önemli uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırılan Semiramis Pekkan, kontrol amacıyla yaptırdığı detaylı sağlık taramasında akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildiğini öğrenmişti. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Pekkan’ın, akciğerinin alt lobunun cerrahi müdahaleyle alındığı açıklanmıştı. Sanatçı, operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Semiramis Pekkan’dan çarpıcı itiraf: Hastalığının nedenini açıkladı

MASUM SANILIYOR AMA TEHLİKELİ

Tedavi süreci sürerken hastalığının nedenlerine ilişkin konuşan Pekkan, doktorlarının geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin ve elektronik sigaranın hastalığın oluşumunda etkili olabileceğini ifade ettiğini aktardı. Elektronik sigaraların kamuoyunda “daha az zararlı” olarak algılanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Pekkan, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını dile getirdi.

Özellikle gençlere seslenen ünlü sanatçı, “Kimse elektronik sigaranın dumanı kokmuyor diye masum olduğunu düşünmesin. Çok zararlı. Genç arkadaşlarım asla tütün kullanmasın” ifadelerini kullandı. Geçmişte edindiği bu alışkanlığın bedelini bugün ağır şekilde ödediğini söyleyen Pekkan, yaşadıklarının bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

“ZARARINI TAM BİLMİYORDUK, BENİ MAHVETTİ”

Elektronik sigara ve tütün kullanımının sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri ürünler beni mahvetti. O dönem her şey normal geliyordu, zararını tam olarak bilmiyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu ürünlerin ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça görüyoruz.”

