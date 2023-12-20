Seyirciye kötü haber! ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes için karar verildi

20 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:59

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç'ın paylaştığı ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes için yeni karar alındı. Kanal reyting cezasını kesti. Reytinglerde başarıyı yakalayamayan dizi 5. bölümle final yapacak.

KANAL KARARINI VERDİ: ERKEN FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Altın Kafes reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

Yıldızlar Bak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek.

ALTIN KAFES DİZİSİ OYUNCULARI

• Aytaç Şaşmaz,

• Şifa Nur Gül,

• Ebru Cündübeyoğlu,

• Hayal Köseoğlu,

• Hilmi Cem İntepe,

• Murat Kılıç,

• Kaan Turgut,

• Sümeyra Koç,

• Eda Nur Gülbudak,

• Buse Orcan,

• Gurur Çiçekoğlu,

• Cansu Mumcu,

• Ali Kayra Kul