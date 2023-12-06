'Son akşam yemeği' notuyla paylaştı! PuCCa'nın eski eşi Osman Karagöz cezaevine geri dönüyor

6 Aralık 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:18

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

PuCCa lakabıyla tanınan fenomen yazar Selen Işık Pınar'ın eski eşi Serhat Osman Karagöz, oğlu Batı ile oldukça eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaşması ile biliniyor. 180 binden fazla takipçisi bulunan Karagöz, uzunca bir süre sosyal medya hesabından paylaşım yapmamış ve takipçilerinin meraklanmasına neden olmuştu. Karagöz'ün bu süre zarfında hapishanede olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir hapishanede olduğunu ve davanın üst mahkemeden dönmemesi halinde hapishaneye geri döneceğini açıklayan Karagöz için süre doldu.

"İSMİNİ AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞTIM DİYE..."

Osman Karagöz, cezaevinde olmasının sebebini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle açıklamıştı:

"Napıyorsunuz ya? Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim. Gemlik benim için artık zeytinden ibaret değil. Keşke eylemlerimin ahlaki olup olmadığını onların hitap ettiği kitle belirlese. Biz bedavadan yatanlardanız. İçeride suçumu sorduklarında kişisel verilerin ihlali diyemiyorum. Var bizde de bişiler diyorum. Baş memurluk çağırdı soruyor ne iş yapıyorsun diyorum tiyatro sinema stand up. Yazıyor oraya vasıfsız.

"SÜREKLİ KENDİMLE YÜZLEŞTİM"

Sürekli kendimle yüzleştim. Her şey dilekçeli kantin, revir, halı saha, koğuş değişimi manav bile dilekçeli. Çişe giderken isteseler onu da yazacaksın. Bazıları çok sinirli böyle ağzına antidepresan atmak istiyorsun. Koğuş abilerim arkadaşlarım var çok konuşmam şaka yapmam dışında memnunlar. Vardiya başkanları baba gibi bazıları hem komik hem baba.

İlk günler çok zordu. 15 günü doldurunca izne çıkıyorsun benimki haftasonuna denk geldiği için 18 günde çıktım. 8 gün iznim var dava üst mahkemeden dönmezse dönene kadar oradayım. İçerde karşıma iyi insanlar çıkmasa o kadar kişi içinde kaybolur giderdim. Koğuş mümessili yaptılar beni, 23 nisanda bir günlüğüne oturturlar ya çocukları o misal.

Çok anlatacağım şey var. Batıyı çok özledim. Moruk her şeyi yazamıyorum. karar bozulmazsa 9 gün sonra yine aynı yere dönücem…"

"SON AKŞAM YEMEĞİ..."

Paylaşımında belirttiği 8 günlük süre dolan Karagöz, oğluyla fotoğrafını paylaştı ve "Son akşam yemeği Batıyla" notu düştü. Pucca, eski eşinin yaşadığı bu olaya kayıtsız kalamayarak Karagöz'ün paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınlayıp "Ne saçma şeyin içindeyiz" notunu düştü.