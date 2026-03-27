Türkiye'ye dönen Hande Erçel gözaltına alındı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye dönüşünün hemen ardından gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’nde ifade veren oyuncu, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hande Erçel, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Erçel ardından Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi.
HANDE ERÇEL’DEN İLK AÇIKLAMA
Hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:
“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan operasyon kapsamında ifade veren şüpheliler daha sonra mahkemeye sevk edilmişti. Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı; Ferhat Aydın, İsmail Behram Perinçekli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.
Şüpheli Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında yurtdışı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Onur Bükçü ise savcılık işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.