Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’nde ifade veren oyuncu, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hande Erçel, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Erçel ardından Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”