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    Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti

    TikTok ve Instagram’da çektiği içeriklerle fenomen olan Rahel Pekcan, aldığı haberle kahroldu. Acı haberi takipçileriyle paylaşan Pekcan, gözyaşlarına boğuldu. Fenomen isim sevgilisi Oğuzhan Emeç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'ın sevgilisi Oğuzhan Emeç'ten acı haber geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti

    ÜNLÜ FENOMENİN ACI GÜNÜ!

    Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pekcan, “Benim güzel sevgilim vefat etti" diyerek kötü haberi takipçileriyle paylaştı. 

    Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti

    Öte yandan, Rahel Pekcan olaydan 1 gün önce "sevgilime yeni yıl hediyesi olarak battaniye ördüm" adlı bir video paylaşmıştı. Bu paylaşımın üzerinden bir gün geçmeden acı haberi paylaştı. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rahel PekcanRahel Pekcan Acı GünüSosyal MedyaTrafik KazasıÜnlülerMagazin Haberleri
    Haberler > Magazin > Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti
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