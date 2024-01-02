Ünlü fenomenin acı günü, evlenmeye gün sayarken sevgilisi hayatını kaybetti! Ortaya çıkan o detay herkesi kahretti

2 Ocak 2024 14:03 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:04

Sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'ın sevgilisi Oğuzhan Emeç'ten acı haber geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜNLÜ FENOMENİN ACI GÜNÜ!

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pekcan, “Benim güzel sevgilim vefat etti" diyerek kötü haberi takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan, Rahel Pekcan olaydan 1 gün önce "sevgilime yeni yıl hediyesi olarak battaniye ördüm" adlı bir video paylaşmıştı. Bu paylaşımın üzerinden bir gün geçmeden acı haberi paylaştı.