Ünlü oyuncu Elif Yılmaz futbolcu Batuhan Kör ile evlendi! Düğünden kareleri gündem oldu

Oyuncu Elif Yılmaz ile futbolcu Batuhan Kör, dört yıllık ilişkilerini Bursa’da gerçekleşen düğünle evliliğe taşıdı. Çiftin düğün kareleri kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Oyuncu Elif Yılmaz ile Vanspor'un futbolcusu Batuhan Kör dünyaevine girdi. Çift, Batuhan Kör’ün memleketi Bursa’daki düğün töreniyle nikâh defterine imza attı.

Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Elif Yılmaz Fransız dantelli, balık model bir gelinlik giyerken, Batuhan Kör klasik bir damatlığı tercih etti. Yılmaz’ın nikâh şahitliğini en yakın arkadaşı Harun Türkan, Kör’ün şahitliğini ise kuzeni Buket Köroğlu yaptı.

Habertürk’ün haberine göre, nikâhın kıyılmasının ardından gelin ve damat kendileri için özel bir anlam ifade eden, Sezen Aksu’nun 'Kutlama' şarkısı eşliğinde dans etti.