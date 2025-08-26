Ünlü oyuncudan acı haber! Verónica Echegui hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu

İspanyol oyuncu Verónica Echegui, 42 yaşında hayata veda etti. Sahne adıyla tanınan Verónica Fernández de Echegaray, Madrid’de bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

Verónica Echegui, 2022'de yönettiği, senaryosunu yazdığı ve yapımcı olarak katkıda bulunduğu kısa film 'Tótem Loba' ile En İyi Kısa Film dalında Goya Ödülü kazanmıştı.

1983'te Madrid’de doğan Verónica Echegui, çok yönlü oyunculuğu, karmaşık ve kendine has karakterleri sahneye taşıma yeteneği ile dikkat çekmişti.