Ünlü oyuncudan acı haber! Verónica Echegui hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu

Ünlü oyuncudan acı haber! Verónica Echegui hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu

Güncelleme:
Ünlü oyuncudan acı haber! Verónica Echegui hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu
'Tótem Loba' kısa filmiyle Goya Ödülü kazanan İspanyol oyuncu Verónica Echegui hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

İspanyol oyuncu Verónica Echegui, 42 yaşında hayata veda etti. Sahne adıyla tanınan Verónica Fernández de Echegaray, Madrid’de bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - 1. Resim

Verónica Echegui, 2022'de yönettiği, senaryosunu yazdığı ve yapımcı olarak katkıda bulunduğu kısa film 'Tótem Loba' ile En İyi Kısa Film dalında Goya Ödülü kazanmıştı.

Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - 2. Resim

1983'te Madrid’de doğan Verónica Echegui, çok yönlü oyunculuğu, karmaşık ve kendine has karakterleri sahneye taşıma yeteneği ile dikkat çekmişti.

