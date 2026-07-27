İstanbul’da kundaklama ve kurşunlama olaylarının şüphelilerinin Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın’a suikast düzenlemek için grup kurdukları, grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı araçların fotoğraflarının yanı sıra otelin konumun paylaşıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Nisan ayında Beşiktaş’ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin Muğla’da olduğu tespit edildi.

Şüphelilerinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda, "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

Ünlü rapçi Blok3’e suikast planı iddiası! WhatsApp grubu kurup, otelin konumu paylaşmışlar

SUİKAST MI PLANLIYORLARDI?

Şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemelerine göre, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması ‘Signal' üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları iddia edildi.

Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın

OTELİNİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde adlandırdıkları, grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı araçların fotoğraflarının yanı sıra otelin konumun paylaşıldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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