“Son günlerde, bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle ‘Be Management’ ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim. Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.”