Uyuşturucu operasyonu sonrası Halil İbrahim Ceyhan menajeriyle bağını kopardı
Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz günlerde menajeri Eser Küçükerol’ün uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından önemli bir karar aldı. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Küçükerol ile olan profesyonel ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, menajer Eser Küçükerol, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve üç gün önce tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Halil İbrahim Ceyhan, bağlı olduğu menajerlik şirketi ile yollarını ayırma kararı aldı.
İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDI
Uyuşturucu operasyonları her geçen gün yeni gelişmelerle gündeme gelirken, Ceyhan bağlı bulunduğu menajerlik şirketiyle olan işbirliğini sonlandırdığını kamuoyuna duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
