Ünlü Hint YouTuber Nancy Grewal hayatını kaybetti. Bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen isimden gelen ölüm haberi üzüntüye yol açtı. Hint kökenli Kanadalı blog yazarı ve YouTuber Nancy Grewal’ın hayatını kaybetmesi, kısa sürede internet gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Hayat tarzı ve kişisel videolarıyla tanınan 45 yaşındaki içerik üreticisi, paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Grewal’ın ölümü sevenlerini ve takipçilerini hüzne boğdu.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Dış basında yer alan haberlere göre Grewal, 3 Mart gecesi Kanada’da yaşanan bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan fenomen isim, olayın ardından hızla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

ACI HABERİ KIZ KARDEŞİ DUYURDU

Öte yandan Grewal’ın kız kardeşi Alishaa Grewal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Alishaa Grewal mesajında, kardeşinin 3 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle açıkladı.

Alishaa, şu ifadelere yer verdi:

"Çok ağır bir şekilde sevgili kız kardeşim Nancy Grewal'ın 3 Mart 2026 tarihinde vefat ettiğini yürekten bildiriyorum."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

