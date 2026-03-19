Enes Batur, 3 yıl aranın ardından YouTube’a “Hayattayım” videosuyla hızlı bir dönüş yaptı. 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşan video sonrası kazanç iddiaları gündem olurken, Batur gerçek rakamları kendisi açıkladı.

Ünlü YouTuber Enes Batur, yaklaşık üç yıllık aranın ardından YouTube’a güçlü bir dönüş yaptı. “Hayattayım” başlıklı videosu, yayımlandığı ilk 24 saat içinde 10 milyon izlenmeye ulaşarak dikkat çekti.

Enes Batur’un geri dönüş videosu kısa sürede geniş yankı uyandırırken, elde ettiği gelir de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı iddialarda, içerik üreticisinin izlenme, bağış ve sponsorluk gelirleriyle toplamda yaklaşık 6 milyon TL kazandığı öne sürüldü.

YouTube’a dönen Enes Batur’un ‘Hayattayım’ videosu patladı, kazancını açıkladı

“ETRAFTA BÜYÜK BİR YALAN DOLAŞIYOR”

Söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap veren Batur, rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor” ifadelerini kullandı. İddialara tepki gösteren Batur, bağış gelirine ilişkin paylaşımla da gerçek durumu gözler önüne serdi. Batur bağışlardan 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇMİŞ

Öte yandan Batur, videosunda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İlişkisinin sona ermesinin ardından uzun süre yalnız kaldığını ve zor bir dönem geçirdiğini ifade eden içerik üreticisi, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

17,5 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Başarılı YouTuber’ın kanalı, son video sonrası hızlı bir büyüme göstererek 17,5 milyon aboneye ulaştı. Batur, yalnızca bu içerikle yaklaşık 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası