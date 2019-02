Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 1 Şubat kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 1 Şubat... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 1 Şubat Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1 ŞUBAT KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

BAŞAK TOSUN KİMDİR?

Haftanın ilk yarışmacısı Başak Hanım, evli ve 2 çocuk sahibi, İlk çocuğunun doğumuyla çalışmayı bıraktı. Yemek konusunda bir hayli iddialı.

FİKRET ŞAHİN KİMDİR?

Haftanın ikinci yarışmacısı Fikret Şahin. Konyalı olan Şahin, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk babası. Asıl işi kuyumculuk ama ses sanatçılığı yapıyor. Bir süre Moskova’da yaşayan Şahin, şimdilerde İstanbul’da bir mekanda sahne alıyor.

ELİF ÇOBAN KİMDİR?

Haftanın üçüncü yarışmacısı Elif Çoban, 33 yaşında Ardahanlı. Yalnız yaşıyor. Tekstil mezunu ama şu anda çalışmıyor. En büyük hobisi şarkı söylemek, dans etmek ve yemek yapmak. Kendisini aşırı derecede açık sözlü ilan eden Elif Hanım, bu yüzden sık sık başının ağrıdığını da itiraf ediyor.

HAMİT TUNÇ KİMDİR?

Haftanın dördüncü yarışmacısı Hamit Tunç, 28 yaşında Diyarbakırlı. Aşçılık yapıyor. 8 yıllık evli ve 2 kız çocuğu sahibi. 10 yıldır çeşitli mutfaklarda çalışan Tunç, ilk zamanlar pide ve lahmacun ustasıymış. Şimdilerde 60 kişiye yemek çıkartıyor. Kendisini anlatırken çabuk parlayan, sinirli ama öfkesi hemen geçen biri olduğunu söylüyor.

SEREN ÖZTÜRK KİMDİR?

Haftanın son yarışmacısı Seren Öztürk, 39 yaşında ev hanımı ve Sivaslı. 2 çocuk annesi olan Seren Hanım, eşiyle bir dönem çalışmış, 1 ay çalıştıktan sonra ev hanımı olmayı tercih etmiş. Kendisini anlatırken alıngan ve her şeyi içine atan bir kişi olarak tanımlıyor.