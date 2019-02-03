Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Başakşehir canlı izle, Akhisarspor Başakşehir şifresiz izle, Akhisar Başakşehir canlı skor, Akhisarspor Başakşehir bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor ile Medipol Başakşehir, Manisa'da karşı karşıya geliyor. Ligin son sırasında bulunan Akhisarspor, ligin zirvesindeki ekipten alacağı puan ya da puanlarla biraz olsun moral bulmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada alacağı 3 puan ile avantaj yakalamak istiyor. Akhisarspor Başakşehir canlı izle, Akhisarspor Başakşehir maçı canlı skor gibi merak edilenler haberimizde

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AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak. Karşılaşma, sadece beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut (Serdar), Epureanu, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Mossoro (Adebayor), Robinho

Lider Başakşehir'de Bajic ve Alparslan sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Akhisarspor'da kart cezalıları Caner ve Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunun Eray, Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal müsabakada forma giyemecek. Cezası sona eren orta saha Barbosa ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, kapalı tribün 2. kategori 10, kapalı tribün 3. kategori 6, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL olarak satışa sunuldu.