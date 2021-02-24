13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları, ses sanatçıları ve müzik yapım şirketlerinin dinleyici oylamasıyla belirlendiği gecede 23 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Halk tarafından yapılan oylamaya yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Akabinde, ‘Yılın En İyi Haber Programı Spikeri’ ödülüne TGRT FM’de “Dünya Dönerken” programını sunan Ataullah Arvas layık görüldü.
Ataullah Arvas ‘Radyo Yıldızı’
24.02.2021 - 03:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenler Belediyesi ve Radyo Esenler’in medya sponsorluğunda çevrim içi olarak gerçekleşen “Radyonun Yıldızları Ödül Töreni” Şehir Ekranı TV üzerinden canlı olarak seyirciler ile buluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ataullah Arvas,
769984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/769984.aspx
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