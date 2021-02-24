Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları, ses sanatçıları ve müzik yapım şirketlerinin dinleyici oylamasıyla belirlendiği gecede 23 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Halk tarafından yapılan oylamaya yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Akabinde, ‘Yılın En İyi Haber Programı Spikeri’ ödülüne TGRT FM’de “Dünya Dönerken” programını sunan Ataullah Arvas layık görüldü.