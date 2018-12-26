Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’lilerin seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü terör örgütünün uzantıları ile teşrikimesai yaparak onlara benzemeye başladıklarını söyledi. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, bütçe görüşmelerinin muhalefet için aynı zamanda bir turnusol kâğıdı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Elbette biz bölücü örgütün Meclis’teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini nazarı dikkate almıyoruz. Onların Kandil’deki terör baronlarından icazet almadan bir kelime dahi edemediklerini, edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz. 2019 bütçesinin; içeriği ve hedeflerinin bölücü örgütün siyasi uzantılarını rahatsız etmesi gayet doğaldır. Bizim asıl merak ettiğimiz, CHP’nin rahatsızlığıdır. CHP sözcüleri, bölücü örgütün uzantılarıyla aynı argümanları kullanarak bütçeye saldırıyor. İttifak CHP’lilerin kimyasını iyice bozmaya başladı. Bütçede açıklamalarına baktığımızda bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, yalan, sokak çetelerine övgü var. CHP’lilerine bu eş başkana karşı son günlerde artan muhabbetlerinin kaynağı düşündürücüdür.

BU, BAĞIRA ÇAĞIRA OLMAZ

Erdoğan, toplantı çıkışında gazetecilerin “Acaba bahsettiğiniz ‘sürpriz’ bir operasyon şeklinde mi?” sorusuna şu cevabı verdi: Ben ne diyorum? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorum. Bu ne demek? Sürpriz değil mi? Bu bağıra çağıra olmaz ki. ‘Yarın geliyoruz, hazırlanın’ denir mi? İşte son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar. İHA’larımız, SİHA’larımız nasıl çalışıyor? Bunların hepsi ortada. Terörle bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok.

“Koalisyon, Suriye’den beraber mi çekilecek yoksa ABD tek başına mı çekilmiş olacak?” sorusu üzerine Erdoğan, “Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Macron’un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump’ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacak. Büyük ihtimalle yüz yüze görüşeceğim” dedi.

Önce tazminat, sonra ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özgür Özel’in bütçe görüşmelerindeki Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’a yönelik sözlerini tenkit ederek “Edep, adaptan yoksun ve kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz. Millî Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki, ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı var. Bunlar yeri gelir terör örgütü ile el ele kol kola yürürler, onların diliyle konuşurlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevine gider ziyaret eder. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza” dedi.

Erdoğan, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin “TBMM Başkanı Yıldırım’ın, İstanbul adaylığı için istifa süreci netleşti mi?” sorusuna ise “İstifa nereden çıktı? Dersinizi iyi çalışmamışsınız. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır” diye konuştu. Erdoğan “Adaylık açıklaması 2018’de mi olacak?” sorusuna da “Yakındır, 29 Aralık’ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım” karşılığını verdi.