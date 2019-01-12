Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çiftin nişan yüzüklerini taktı
12.01.2019 - 20:51 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
597926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/597926.aspx
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